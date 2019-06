Onde assistir a CSA x Flamengo, pelo Brasileirão

Equipes entram em campo pela nona rodada do torneio nacional

Após o empate sem gols com o no Brasileirão, o volta a campo para enfrentar o antes da parada para a . A bola vai rolar nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no estádio Mané Garrincha, em Brasília.. O duelo será transmitido ao vivo pela TV Globo e Premiere.

Veja informações da partida!

JOGO CSA X Flamengo DATA Quarta-feira, 12 de junho LOCAL Estádio Mané Garrincha - Brasília HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



Foto: Getty Images

O duelo será transmitido ao vivo pela TV Globo e Premiere. Aqui, na Goal , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CSA

Após perder em casa para o por 2 a 1, o CSA entra em campo pressionado por um bom resultado. Atualmente, ocupa a penúltima posição, com seis pontos.

O zagueiro Luciano Castan e o volante Naldo receberam o terceiro cartão amarelo e são desfalques certos. Emprestado pelo Flamengo, Matheus Sávio também não vai jogar

O Azulão já está em Brasília! 🔵⚪ pic.twitter.com/XO0boc0TCr — CSA (@CSAoficial) 10 de junho de 2019

Provável escalação: Jordi; Apodi, Gerson, Leandro Souza e Carlinhos; Dawhan, Nilton, Didira e Jonatan Gómez; Maranhão e Cassiano.

FLAMENGO

Ao contrário do CSA, o ocupa a quinta posição do Brasileirão, com 14 pontos, e entra em campo sob os olhares do novo técnico Jorge Jesus, que foi apresentado na segunda-feira (10) e inicia os trabalhos durante a paralização do Brasileirão para a Copa América.

Além do meia Diego, o Flamengo tem mais uma dúvida. O goleiro Diego Alves sentiu um incômodo na coxa esquerda durante o clássico com o Fluminense, e foi detectado um edema no local.

(César) Diego Alves; Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê; Willian Arão, Piris, Ribeiro, Vitinho e Bruno Henrique; Gabriel.