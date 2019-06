Onde assistir a Cruzeiro x Fluminense, pela Copa do Brasil

Mineiros e cariocas se enfrentam nesta quarta (5), no Mineirão, pelo jogo de voltas das oitavas de final

Com mais de 36 mil ingressos vendidos antecipadamente, o contará com o apoio de sua torcida para o duelo de volta das oitavas de final da Copa do . Após empatar com o em 1 a 1 no Rio de Janeiro, as equipes entram em campo nesta quarta-feira (5), às 19h15 (de Brasília), visando apenas a vitória para avançar. A partida será transmitida pelo canal Sportv. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO Cruzeiro x Fluminense DATA Quarta-feira, 5 de junho LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



Foto: Divulgação Cruzeiro

A partida será transmitida pelo canal Sportv. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real, com narração lance a lance.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CRUZEIRO

Campeão das duas últimas edições da , a Celeste encara o Fluminense precisando de uma vitória para chegar às quartas de final, após empate por 1 a 1, no primeiro jogo, no Maracanã. No entanto, os torcedores estão preocupados com os últimos resultados da equipe. Sem vencer há seis jogos, quatro derrotas e dois empates, o time de Mano Menezes busca a recuperação nesta quarta.

"Vai ser um alívio (classificar na quarta). Pois a gente vem de resultados ruins e acho que o torcedor quer mais do que todo mundo essa classificação. O torcedor esperou por esse momento, por esse jogo, vai ao Mineirão para nos incentivar e pode ter certeza que vamos buscar se classificar. Vamos nós empenhar, correr, fazer um bom jogo e mostrar para nossa torcida o quanto eles são importantes. Quarta-feira é guerra e nós estaremos preparados.", disse Thiago Neves.

Provável escalação:

FLUMINENSE

Vindo de derrota para o -PR por 3 a 0 na última rodada do Brasileirão, o Tricolor ganhou problema visando o confronto contra o Cruzeiro.

O zagueiro Matheus Ferraz e o atacante Yony González saíram de campo durante a partida em Curitiba com problemas físicos. No entanto, o departamento médico está confiante na sua recuperação.

Caso Matheus Ferraz seja vetado, Frazan é o favorito para ser seu substituto. Para o lugar de Yony González, o técnico Fernando Diniz tem mais opções: Brenner, Kelvin e Ewandro.

O Fluminense precisa da vitória para avançar. Em caso de empate, a decisão da vaga para as quartas de final será na disputa por pênaltis.

Provável escalação: