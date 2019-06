Onde assistir a Cruzeiro x Corinthians, pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (8), no Mineirão, pela oitava rodada do torneio nacional

Sem vencer há quatro jogos no Brasileirão (três derrotas e um empate), o busca a recuperação neste sábado (8), às 19h (de Brasília), contra o , pela oitava rodada do torneio nacional. A partida será transmitida pelo canal Premiere. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

JOGO Cruzeiro x Corinthians DATA Sábado, 8 de junho LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



Foto: Divulgação Cruzeiro

A partida será transmitida pelo canal Sportv. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real, com narração lance a lance.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CRUZEIRO

Após eliminar o nos pênaltis e se classificar para as quartas de final da Copa do , a Celeste volta suas atenções para o Brasileirão.

Ocupando apenas a 15ª posição, com sete pontos, a equipe comandada por Mano Menezes está ha quatro jogos sem vencer no torneio: três derrotas e um empate.

Provável escalação:

CORINTHIANS

O Corinthians terá mudanças para enfrentar o Cruzeiro. Com muitos desfalques, o técnico Fábio Carille será obrigado a trocar no mínimo três peças de seu time titular. Com isso, Walter, Marllon e Michel Macedo devem iniciar a partida.

O goleiro Cássio e o lateral Fagner estão com a principal e disputarão a , os meia-atacantes Pedrinho e Mateus Vital servem a Seleção Olímpica na , na disputa do Torneio de Toulon.

"A expectativa de jogar é das melhores, de poder fazer um grande trabalho, corresponder à altura, é a gente sempre vem trabalhando todos os dias para quando pintar oportunidade, sempre poder fazer melhor. A gente fica um tempo sem jogar, perde ritmo de jogo, mas trabalhamos todos os dias em nível alto, não só eu como outros jogadores", comentou o goleiro Walter.

Além do mais, o zagueiro Manoel, por questões contratuais, não pode jogar contra a .

Provável escalação: