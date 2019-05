Onde assistir a Chelsea x Arsenal, pela final da Europa League

Ingleses entram em campo nesta quarta-feira (29), às 16h (de Brasília), visando apenas o título

Nesta quarta-feira (29), e decidem o título da , ás 16h (de Brasília), em Baku, no Azerbaijão. A partida será transmitida pelo canal Fox Sports, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real, com narração lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO Chelsea x Arsenal DATA Quarta-feira, 29 de maio LOCAL Estádio Olímpico de Baku - Azerbaijão HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CHELSEA

Após baterem o Eintracht , da , nas semifinais do torneio continental, os Blues entram em campo para a história final mais aguardada da Europa League. Depois de uma temporada com altos e baixos, a equipe comandada por Sarri quer o título para salvar o ano.

O treinador não vai contar com Loftus-Cheek e Hudson-Odoi, e pode perder o volante Kanté que sofreu uma pancada no joelho no treino do último sábado (25) e preocupa a delegação.

Provável escalação:

ARSENAL

Do outro lado, os Gunners chegam como leve favorito após eliminarem o por 7 a 3 no placar agregado nas semifinais. No entanto, a equipe do técnico Unai Emery perdeu três dos últimos cinco jogos da Premier League e terminou apenas na quinta colocação.

O Arsenal não poderá contar o meia Henrik Mikhtaryan, além de Aaron Ramsey, Hector Bellerin, Rob Holding. Danny Welbeck também é dúvida.

Provável escalação: