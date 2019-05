Onde assistir a Chapecoense x Palmeiras, pelo Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (2), pela sétima rodada do torneio nacional

Após garantir a classificação às quartas de final da Copa do , o visita a neste domingo (2), às 19h (de Brasília), na Arena Condá. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO Chapecoense x Palmeiras DATA Domingo, 2 de junho LOCAL Arena Condá - SC HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real, com narração lance a lance.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CHAPECOENSE

Após vencer o por 2 a 1 na última rodada e subir para a 13ª posição do Brasileirão, com sete pontos, a vem atuando em um 4-3-3, com Rildo e Arthur fazendo as funções na beirada, mas o esquema de jogo de Ney Franco pode ser alterado com a chegada de Camilo.

PALMEIRAS

Após garantir a classificação na , o Palmeiras, líder do Brasileirão com 13 pontos, visita a Chape fora de casa, com os retornos de Luan, Gustavo Gómez e Raphael Veiga.

