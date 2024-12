Onde assistir a Cagliari x Inter de Milão ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (28), pela 18ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Cagliari recebe a Inter de Milão na tarde deste sábado (28), às 14h (de Brasília), na Sardegna Arena, pela 18ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Na zona de rebaixamento, o Cagliari vem de derrota a busca a recuperação diante de um forte rival. Na 18ª posição com 14 pontos, a equipe terá o apoio de sua torcida.

Do outro lado, a Inter de Milão está em terceiro lugar, com 37 pontos. Os Nerazzurri entram em campo buscando o triunfo para tentar encerrar a rodada na ponta da tabela.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Cagliari: Sherri; Zappa, Luperto, Palomino; Zortea, Adopo, Makoumbou, Marin, Augello; Viola; Piccoli.

Inter de Milão: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram.

Desfalques

Cagliari

Luvumba está no departamento médico.

Inter de Milão

Pavard está no departamento médico.

Quando é?