Onde assistir a Brighton x Arsenal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (4), pela 20ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Brighton recebe o Arsenal na tarde deste sábado (4), às 14h30 (de Brasília), no Falmer Stadium, pela 20ª rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Após empatar na rodada passada, o Brighton estacionou na décima posição, com 27 pontos. Em casa, a equipe quer voltar a vencer para se aproximar do G-6.

Do outro lado, o Arsenal não sabe o que é perder no inglês há nove partidas. Na vice-liderança com 39 pontos, os Gunners buscam um novo triunfo para continuar na caça ao líder.

Prováveis escalações

Brighton: Bart Verbruggen; Tariq Lamptey, Lewis Dunk, Jan Paul van Hecke e Pervis Estupiñán; Carlos Baleba e Matt O'Riley; Simon Adingra, Georginio Rutter e Kaoru Mitoma; João Pedro.

Arsenal: David Raya; Thomas Partey, William Saliba, Gabriel Magalhães e Myles Lewis-Skelly; Martin Odegaard, Declan Rice e Mikel Merino; Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus e Leandro Trossard.

Desfalques

Brighton

Danny Welbeck, Mats Wieffer, Evan Ferguson, James Milner e Ferdi Kadioglu estão lesionados.

Arsenal

Jurrien Timber cumpre suspensão, enquanto Ben White, Takehiro Tomiyasu, Bukayo Saka e Raheem Sterling.

Quando é?