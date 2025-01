Onde assistir a Brentford x Liverpool ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam nesta sábado (18), pela 22ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Liverpool visita o Brentford na tarde deste sábado (18), às 12h (de Brasília), no Brentford Community Stadium, pela 22ª rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Após arrancar um empate contra o Manchester City, o Brentford subiu para o décimo lugar, com 28 pontos. Agora, os mandantes querem surpreender o líder.

Já o Liverpool também ficou na igualdade no meio da semana, mas segue na ponta da tabela, agora com 47 pontos. Os Reds têm apenas a ausência de Gomez confirmada.

Prováveis escalações

Brentford: Flekken, Roerslev, Collins, Berg, Potter, Jensen, Janelt, Norgaard, Damsgaard, Mbeumo e Wissa.

Liverpool: Alisson, Robertson, Dijk, Konaté, Arnold, Gravenberch,Allister,Jones,Gakpo,Salah Núñez.

Desfalques

Brentford

Dasilva, Pinnock, Ajer, Hickey, Trevitt, Thiago e Nunes estão no departamento médico.

Liverpool

Gomez está no departamento médico.

Quando é?