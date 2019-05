Onde assistir a Bahia x São Paulo, pela Copa do Brasil

Tricolor precisa de uma vitória por pelo menos dois gols de diferença para avançar nas oitavas de final

Após ser derrotado por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa do , o visita o nesta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), precisando vencer por dois gols de diferença para avançar. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Sportv e TV Globo (menos para os estados de RS e RJ). Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

JOGO Bahia x São Paulo DATA Quarta-feira, 29 de maio LOCAL Arena Fonte Nova - Bahia HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Divulgação São Paulo)

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Sportv e TV Globo (menos para os estados de RS e RJ). Aqui, na Goal, você poderá acompanhar todos os lances em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BAHIA

O Bahia chega embalado após a vitória sobre o na última rodada e os 100% de aproveitamento jogando em casa no Brasileirão. Após boa vantagem construída no Morumbi, quando venceu por 1 a 0, o técnico Roger Machado poderá contar com o retorno de Gilberto, que cumpriu suspensão.

Provável escalação:

SÃO PAULO

Contra o Bahia, na Fonte Nova, o São Paulo precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar, já que perdeu o jogo de ida, no Morumbi, por 1 a 0.

O técnico Cuca não contará com o atacante Antony, convocado para a sub-23. No entanto, terá o retorno de Toró, que cumpriu suspensão contra o , no último domingo (25), após ser expulso em confronto contra o Bahia, pelo Brasileirão.

Escalação provável: