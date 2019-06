Onde assistir a Avaí x São Paulo, pelo Brasileirão

Equipes entram em campo neste sábado (8) pressionadas por um bom resultado

Encarando o Avaí fora de casa, o busca sair da crise neste sábado (8), às 21h (de Brasília), pela oitava rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO Avaí x São Paulo DATA Sábado, 8 de junho LOCAL Ressacada - Florianópolis HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Divulgação São Paulo)

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. Aqui, na Goal, você poderá acompanhar todos os lances em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

AVAÍ

Ocupando a 19ª posição, com três pontos, o Avaí busca a sua primeira vitória no Brasileiro após sete rodadas disputadas.

O técnico Geninho deve mudar a equipe para receber o São Paulo em casa.

Provável escalação:

SÃO PAULO

Com seis dos 12 pontos conquistados fora de casa, o Tricolor busca sair da crise na Ressacada após a eliminação para o na Copa do e os recentes resultados no Brasileirão. Nos últimos três jogos, foram dois empates e uma derrota.

Apesar do técnico Tite não revelar a equipe que mandará a campo, Tchê Tchê aumenta as chances de ser titular, após dores musculares.

Hernanes, liberado para resolver problemas particulares na , também pode aparecer na escalação do duelo.

No entanto, Pablo, Liziero (lesionados) Antony (seleção olímpica), Arboleda ( com ), Rojas (lesão), Gonzalo Carneiro (suspenso preventivamente por doping) e Igor Vinícius (suspenso), desfalcam a equipe.