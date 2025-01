Onde assistir a Arsenal x Aston Villa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam nesta sábado (18), pela 22ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Arsenal recebe o Aston Villa na tarde deste sábado (18), às 14h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, pela 22ª rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Vindo de vitória em clássico, o Arsenal busca um novo triunfo para seguir na caça ao líder. Os Gunners estão em segundo lugar, com 43 pontos.

Já o Aston Villa também ganhou no meio da semana e subiu para o sétimo lugar, com 35 pontos. A equipe promete dificultar a vida do rival.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Magalhães, Skelly, Partey, Rice, Odegaard,Trossard,Martinelli e Havertz.

Aston Villa: Martínez, Digne, Mings, Konsa, Cash, Tielemans, Onana, Kamara, Ramsey, Rogers e Watkins.

Desfalques

Arsenal

Gabriel Jesus, Nwaneri, White, Tomiyasu e Saka estão no departamento médico.

Aston Villa

Torres, Carlos, McGinn e Barkley estão no departamento médico.

Quando é?