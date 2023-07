Óliver Torres é oferecido ao São Paulo, que só aceita negócio por empréstimo

Meio-campista do Sevilla foi sugerido ao Tricolor paulista por um grupo de empresário; negociação ainda não evoluiu

O espanhol Óliver Torres foi oferecido ao São Paulo no mercado da bola, como soube a GOAL. O clube avalia a situação, mas não descarta a tentativa de um empréstimo gratuito, com o Sevilla pagando parte dos salários do meio-campista de 28 anos.

O jogador foi sugerido à cúpula são-paulina por um intermediário, mas a situação ainda não avançou. A questão financeira é o principal entrave. O Tricolor paulista nem sequer cogita pagar o que ele recebe atualmente na Espanha.

A importância dele no elenco é outro aspecto que dificulta. O estrangeiro participou ativamente da última temporada do Sevilla — ele atuou em 44 partidas, sendo 38 como titular. Ao todo, esteve em campo em 2.996 minutos, com três gols marcados e três assistências.

O atleta tem contrato no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán até 30 de junho de 2024 e foi adquirido por € 11 milhões, em julho de 2019. Antes de se transferir ao Sevilla, ele defendia as cores do Porto. Torres também atuou por Atlético de Madrid e Villarreal, ambos da Espanha.

Embora um intermediário tenha o oferecido ao São Paulo, a situação com o Sevilla também não está definida. O clube espanhol não se posicionou sobre uma possível saída do atleta no mercado da bola.