O que os times precisam para se classificar na Copa do Brasil?

Alguns conseguiram abrir vantagem no jogo de ida, enquanto outros deixaram a decisão para o segundo confronto

As quartas de final da Copa do se aproximam e cada uma das 16 equipes que disputam a fase atual sonham em permanecer na competição mais democrática do país.

Apesar disso, nem todos estão em pé de igualdade pela disputa das vagas. Confira na Goal Brasil o panorama de cada confronto das oitavas de final do torneio.

(Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Na partida de ida, disputada na última quinta-feira (23), o conseguiu abrir boa vantagem ao vencer o em casa por 3 a 1.

Para a volta, na próxima quarta (29), até uma derrota de 1 a 0 classifica o time do Estádio Beira-Rio. No entanto, em caso de triunfo por dois gols de diferença para os paraenses, o classificado será decidido nos pênaltis.

Se o Paysandu superar o Internacional por três gols de diferença, é ele quem avança para as quartas de final.

x



(Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

O revés sofrido pelo São Paulo por 1 a 0 contra o Bahia na última quarta-feira (22) deixa a hipotética classificação para as quartas de final mais distante.

O time do Morumbi precisa reverter a vantagem construída pelo Tricolor de Aço na Arena Fonte Nova. Isso significa que a vitória por dois ou mais gols coloca o clube na próxima fase.

Já os baianos vivem situação mais cômoda. O time de Salvador joga por qualquer empate para se classificar. Se sofrer derrota por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

x Juventude



(Foto: ITAMAR AGUIAR/AFP/Getty)

A situação do confronto entre os dois times do Rio Grande do Sul é simples: quem vencer, avança de fase.

O empate em 0 a 0 no Estádio Alfredo Jaconi, em do Sul, deixou a situação em aberto para os dois lados. Em caso de empate, a decisão da vaga vai para as penalidades máximas.

x



(Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras)

Na última quarta-feira (22), o Palmeiras viajou até o Maranhão e voltou com a vantagem de 1 a 0 sobre o Sampaio Corrêa.

Para se garantir nas quartas de final, o alviverde depende de seu próprio esforço na próxima quinta-feira (30). Um triunfo com qualquer placar ou empate coloca o time na próxima fase.

Os maranhenses dependem de uma vitória com dois ou mais gols de diferença. Em caso de placar favorável com um tento de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

Bahia x São Paulo



(Foto: Alexandre Vidal/CR )

O revés sofrido por 1 a 0 em São Paulo deixou o em desvantagem contra o Flamengo.

Para o dia 4 de junho, o time do Parque São Jorge precisa superar o por dois ou mais gols de diferença. simples leva o jogo para os pênaltis e, empate ou triunfo com qualquer resultado classifica os cariocas.

Paranaense x



(Foto: )

Furacão e Leão, assim como Juventude e Grêmio, deixaram a decisão da vaga para as quartas de final para o próximo confronto após o 0 a 0 no Ceará.

Para o dia 5 de junho, a matemática é simples: quem vencer, avança e, em caso de empate, o classificado é decidido nos pênaltis.

x



(Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

O empate em 1 a 1 no Maracanã deixou Cruzeiro e Fluminense em pé de igualdade na disputa pela continuidade na .

O time que conseguir vencer o jogo do dia 5 de junho, se mantém na disputa do título. Novo empate leva a decisão para as penalidades máximas.

x



(Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC)

Mais um confronto em aberto por conta do empate sem gols na ida, Santos e Atlético-MG decidem o futuro no torneio no dia 6 de junho, na Vila Belmiro.

Quem vencer, segue na competição. Se o empate ocorrer novamente, a disputa de pênaltis acontecerá para confirmar o classificado.