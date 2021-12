O que muda no Vasco de 2021 para 2021?

Depois de fracassar em sua missão de retorno à primeira divisão do futebol brasileiro, o Vasco da Gama já iniciou os trabalhos visando um 2022 no qual precisa evitar que a história se repita.

Até aqui as notícias não são das mais animadoras para o torcedor cruzmaltino, especialmente a confirmação de que o argentino Germán Cano – grande referência e artilheiro da equipe nas duas últimas temporadas – não seguirá em São Januário.

Sejam boas ou não, verdade é que muitas mudanças estão acontecendo e ainda irão acontecer dentro do Gigante da Colina. Confira abaixo quais foram as principais mudanças, entre chegadas e partidas, do Vasco entre o fim deste 2021 para o início de 2022.

Jogadores que deixaram o clube

Germán Cano: o argentino tinha contrato até o final de 2021 e optou por não renovar o vínculo com o Vasco.

Andrey: o meio-campista, cria da base vascaína, tinha contrato até o final deste ano e, assim como Cano, optou por não renovar o vínculo.

Morato: emprestado pelo Red Bull Bragantino, o atacante não agradou e não teve seu contrato renovado pelo clube carioca.

Léo Jabá: caso parecido ao de Morato, com a diferença de que estava emprestado pelo PAOK, da Grécia.

Marquinhos Gabriel: não teve contrato renovado pelo clube.

Rômulo: não teve o contrato renovado pelo clube.

Outros que deixaram o Vasco: Zeca (lateral), Ernando (zagueiro), Walber (zagueiro), Michel (meio-campista).

Quem chega para 2022

Finalizada a Série B, o futebol do Vasco passou por mudanças já desde o início. Deixaram o clube o técnico Fernando Diniz e o diretor de futebol Alexandre Pássaro. O Vasco já tem nomes para as respectivas vagas: Zé Ricardo foi confirmado como treinador e retorna à Colina, enquanto Carlos Brazil é o novo responsável por tocar o departamento de futebol.

Dentre os jogadores, o Gigante da Colina anunciou duas novidades.

Yuri Lara, meio-campista que estava no CSA, foi a primeira contratação para dentro das quatro linhas. O contrato do atleta de 27 anos é até o final de 2022.

Thiago Rodrigues, goleiro que disputou a última Série B também pelo CSA com vínculo até o final do ano que vem.

Evidente que outras mudanças virão. E todas elas serão registradas aqui assim que o clube as oficializar.