O que falta para São Paulo anunciar renovação de Arboleda?

São Paulo e Arboleda acertaram as bases financeiras de salários e luvas do novo contrato do zagueiro válido por três anos. A prioridade no Tricolor é a permanência do zagueiro, tratado como uma "contratação". O que falta, então, para o acordo ser anunciado? A GOAL apurou que se tratam de trâmites burocráticos de documentos e busca de respaldo jurídico do clube para definir a questão. O clube adota cautela, mas a expectativa é de que o novo vínculo seja assinado nos próximos dias por Arboleda, de férias no Equador.

Nas últimas semanas o São Paulo soube que diferentes empresários alegam ter procuração de Arboleda. O clube tem negociado diretamente com José Chamorro, representante indicado pelo jogador como responsável pela condução do negócio. Apesar disso, a empresa Kirin Soccer, de Joseph Lee, também se considera agente de Arboleda e mostrou incômodo com a situação. Lee foi o responsável, por exemplo, pelas negociações na transferência de Hernanes.

São Paulo tem cautela sobre Arboleda porque negociação se arrasta há meses e houve problema com diferentes procurações de agentes. Mas bases de salários, luvas e tempo do novo contrato de três anos estão acertadas. Clube obviamente aguarda assinatura para poder anunciar. — Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) December 23, 2021

Para não ter problemas posteriores, o São Paulo tem dado todos os passos da negociação em contato direto com seu departamento jurídico.

Financeiramente o principal entrave era a diferença de valores de salários e luvas. Arboleda tem contrato até junho de 2022 e poderia sair livre com um pré-contrato, o que lhe deu mais poder na negociação. Daí a urgência do São Paulo em definir a questão. O salário do jogador está defasado atualmente em relação aos principais titulares e por isso ele receberá um aumento considerável.

Até o momento no mercado da bola, o São Paulo fechou com Rafinha, Jandrei e está acertado com Alisson. Mas no geral haverá mais saídas do que entradas de jogadores no elenco para 2022.