O que falta para Mano Menezes e Inter chegarem a um acordo?

Mano Menezes tem conversas com o Internacional para assumir o time após a saída de Alexander Medina, demitido depois do empate contra o Guaireña, do Paraguai, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. As partes discutem questões envolvendo o futebol do clube e quais são os objetivos para a possível ida do comandante ao Beira-Rio.

O treinador gosta do elenco que pode ter em mãos e do projeto traçado pelo presidente Alessandro Barcellos. O único entrave até o momento é a questão financeira. As partes ainda não chegaram a um acordo sobre os valores envolvidos no contrato, conforme apuração da GOAL.

O montante proposto é próximo do que recebia Alexander Medina no clube gaúcho. O técnico uruguaio não tinha um salário considerado elevado para o futebol brasileiro — a cúpula pretende manter um valor semelhante para a contratação de um novo treinador.

Haverá uma reunião na tarde desta terça-feira (19) com o intuito de aparar as arestas. Mesmo que haja uma diferença nas intenções salariais, Mano Menezes está confiante em um acordo para voltar ao futebol brasileiro.

O técnico deixou o Al-Nassr, da Arábia Saudita, em setembro do ano passado e, desde então, está livre no mercado da bola. Ele vê a mudança para o Internacional como atraente neste momento da carreira.