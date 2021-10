Ativo digital colecionável do Flamengo já teve mais de 1 milhão de blockchain vendidas

O Flamengo iniciou na manhã desta terça-feira (19), a venda do Fan Token $Mengo e, em menos de 30 minutos, mais de 1 milhão de blockchain foram vendidos. O número elevado de acessos causou até instabilidade na plataforma.

Mas você deve estar se perguntando, o que é o Fan Token $Mengo e a Goal vai te explicar agora:

O Fan Token é um ativo digital colecionável, que virou uma boa fonte de receita para os clubes. Com ele os torcedores poderão participar de experiências relacionadas ao time de coração como direito de votar em enquetes vips, ganhar recompensas, participar de promoções exclusivas, particpar de chats e muito mais.

Os torcedores que compraram o Fan Token $Mengo na primeira leva, terão a chance de participar da uma enquete para escolher a mensagem que irá aparecer na parede do vestiário do Flamengo no Maracanã. Tudo dentro da plataforma "Socios.com", parceria do Rubro-Negro na comercialização dos ativos digitais.

O Flamengo fará um controle sobre o número de fan tokes que cada usuário poderá comprar. O intuito é garantir que todos possam ter o direito de adquirir os ativos. Um único fan token, por exemplo, te dará oportunidade de participar das enquetes e de outras atividades, mas quanto mais fan tokes o usuário tiver, maior será a sua influência - os votos serão multiplicados pelo número de tokes e, claro, maiores serão as chances de faturar os prêmios.

Todas as votações serão realizadas dentro da plataforma "Socios.com". As experiências serão elaboradas em conjunto entre o Flamengo e a empresa. O Token também pode ser comprado e vendido num mercado digital. Ele tem garantia no sistema blockchain e tem valor de mercado que flutua conforme a oferta e a demanda.

VALORES DO FAN TOKEN $MENGO

Os primeiros fan tokes foram comercializados por US$ 2 cada (R$ 11,1 na cotação do dia). A primeira leva só esteve disponível na plataforma "Socios.com" e só foi possível ser comprada com a Chiliz, criptomoead da Socios.com. O contrato vai até o fim de 2025.

Agora, quem quiser garantir o Fan Token $Mengo vai precisar comprar no mercado digital ou esperar um novo lançamento dentro da plataforma.