O que é o Dia dos Inocentes e por que publicam notícias falsas na Espanha nesta data?

Muitas pegadinhas e mentiras são contadas na Espanha no dia 28 de dezembro de cada ano, assim como acontece no Brasil no Dia da Mentira

Cuidado com o que você ouve ou lê na no dia 28 de dezembro de cada ano, data em que é comemorado o Dia dos Inocentes. Originalmente, a celebração tem relação com fatos bíblicos, mas atualmente se tornou uma grande brincadeira nacional, com pegadinhas, peças e muitas mentiras. A tradição é tanta que até mesmo a imprensa entra na onda e publica algumas notícias falsas para participar da festividade.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

O que é o Dia dos Inocentes?

Sem contar a parte religiosa que originou a data, o Dia dos Santos Inocentes, que também é comemorado em outros países de origem hispânica, se assemelha com o Dia da Mentira, no , ou o April’s Fool Day, nos , ambos celebrados no dia 1ª de abril, quando tradicionalmente pessoas espalham mentiras para pregar peças em amigos e conhecidos.

Qual a origem da celebração?

O Dia dos Santos Inocentes faz referência a um episódio bíblico, que se passou após o nascimento de Jesus. De acordo com a história e com os escritos da bíblia, os Magos, guiados por uma estrela no céu, receberam a mensagem de que o filho de Deus havia nascido na Terra.

Mais times

Então, ao ser avisado de que ele seria o novo messias e o esperado Rei dos judeus, Herodes, O Grande, rei da Judeia entre os anos 73 a. C. e 4 a. C, ordenou que todas as crianças menores de dois anos fossem assassinadas para preservar seu poder.

A partir disso, o dia 28 de dezembro de cada ano é usado na Espanha como um mártir, para homenagear as crianças que foram mortas.

Hoje, neste dia 28 de dezembro, a Santa Igreja celebra o dia dos Santos Inocentes. É uma celebração em homenagem aos Santos Inocentes, os meninos assassinados no que ficou conhecido como o Massacre dos Inocentes, relatado no Evangelho de Mateus. pic.twitter.com/OPiS4gV0zL — Nuno de Santa Maria 🇻🇦 (@nuno_nc3) December 28, 2019

Por que as mentiras são contadas?

Apesar da origem religiosa da data, o Dia dos Santos Inocentes acabou se tornando uma data festiva, em que as pessoas contam mentiras com o objetivo de enganar e pregar peças em amigos e conhecidos. Até mesmo a imprensa espanhola entra no clima e publica uma série de notícias falsas para participar das brincadeiras.

Em 2015, por exemplo, o portal Ahora Madrid publicou um post anunciando que os prefeitos de Madrid e trocariam de posição "para promover a cooperação, explorar iniciativas e compartilhar as políticas que ambos implementaram nos últimos meses". Depois de se tornar um trending topic e até de aparecer em algumas agências de notícia, o veículo reconheceu em seu Twitter que tudo não passava de uma brincadeira inocente.

Os la hemos Colau. O lo hemos intentado ;) Feliz día de los inocentes. #AlcaldíasRotativas — Ahora Madrid (@AhoraMadrid) December 28, 2015

E, claro, jogadores e personalidades do futebol também não ficam de fora, com supostas contratações na mira de Florentino Pérez e do a cada ano ou negociações bombásticas que não fazem nenhum sentido.