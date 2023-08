O que aconteceu no vestiário do Cruzeiro após o erro de Gilberto contra o Corinthians?

Centroavante perdeu bola que gerou contra-ataque da equipe adversária e o gol marcado por Gustavo Mosquito no Mineirão

O erro de Gilberto, que culminou no empate do Cruzeiro contra o Corinthians no Mineirão, repercutiu nos bastidores. O volante Filipe Machado, que demonstrou irritação nos túneis do estádio, discutiu com o centroavante no vestiário do estádio, como soube a GOAL.

O meio-campista ficou visivelmente irritado e cobrou a bola perdida pelo experiente jogador no setor ofensivo. Na ocasião, Gilberto tentou um passe na direção de Nikão em contra-ataque pelo lado esquerdo e foi desarmado pelo volante Gabriel Moscardo. Na sequência, Gustavo Mosquito estufou a rede de Rafael Cabral e garantiu o empate aos 53 minutos da etapa final.

As críticas à falha do centroavante vieram inicialmente das arquibancadas do Mineirão. Na sequência, no caminho para o vestiário, Filipe Machado demonstrou bastante irritação — a fúria do volante foi testemunhada por veículos de imprensa e veiculada pela Rádio Itatiaia.

Após a reclamação evidente, Machado cobrou Gilberto nos bastidores do estádio. Boa parte do elenco presenciou uma discussão entre o volante e o centroavante. O meio-campista fez duras críticas ao atacante, que rebateu. Os demais integrantes do plantel apaziguaram a situação e evitaram qualquer tipo de problema maior.

O teor do bate-boca não foi considerado um problema pelo departamento de futebol, sobretudo pelo nervosismo após o empate. Esta foi a sexta partida consecutiva sem vitória do Cruzeiro no Brasileirão. Nesta sequência, foram quatro empates — diante de Coritiba, Athletico-PR, Botafogo e Corinthians — e duas derrotas — para Goiás e Palmeiras. Comissão técnica e diretoria entendem que a irritabilidade é maior por causa da sequência negativa.

Saída de Gilberto?

Uma das principais contratações do Cruzeiro para a temporada, Gilberto ainda não se firmou na equipe. Embora seja dono do segundo maior salário do elenco — atrás somente de Matheus Pereira —, o centroavante não tem rendido o esperado na Toca da Raposa II. A saída neste momento está descartada, mas há a possibilidade para o fim da temporada, como soube a GOAL.

Mesmo que tenha contrato até 31 de dezembro de 2024, o atacante de 34 anos estuda uma mudança de ares para a próxima temporada. O futuro, contudo, será discutido nos próximos meses e dependerá ainda do rendimento do atleta. Se houver uma melhora, é possível que ele siga no clube.

Em 2023, Gilberto disputou 30 partidas pelo Cruzeiro, sendo 22 na condição de titular. No período, esteve em campo por 1.887 minutos. Neste período, ele fez seis gols e deu uma assistência para os companheiros. Ele não balança as redes adversárias desde 14 de maio passado, quando marcou duas vezes na vitória por 4 a 0 sobre o América-MG, pela sexta rodada do Brasileirão.