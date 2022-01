O que aconteceu com os últimos artilheiros da Copinha?

O maior torneio de bases do Brasil, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, ocorre desde 1969, quando passou a evoluir para a competição que conhecemos hoje como a famosíssima Copinha.

A cada ano, os artilheiros dos torneios são anotados e revelados ao Brasil ou mesmo mundialmente. Em 2022, os atletas Werik e Figueiredo, de Oeste e Vasco, respectivamente, são os grandes goleadores com oito gols cada.

O que aconteceu com os últimos artilheiros de cada edição da Copinha, desde 2015? A GOAL te mostra um a um abaixo.

Artilheiros de 2015

Neste ano de 2015, não um, mas três jogadores foram artilheiros da Copa São Paulo de Juniores: Isaac, Gabriel e Santiago, que na época jogavam por Botafogo-SP, Corinthians e São Caetano.

O atleta ex-Botafogo joga hoje pelo SE Matonense, de São Paulo, ao 26 anos. O jogador nasceu em 26 de janeiro de 1995. No caso de Gabriel Monteiro Vasconcelos, ex-Timão, o atacante faz parte do elenco do Al Ittihad, tendo passagens Oeste, São Bento e Sampaio Corrêa, por exemplo.

Por último, o atacante Victor Santiago de 24 anos joga pelo Sport Clube Primavera, de Indaiatuba, São Paulo.

Artilheiro de 2016

O único goleador daquele ano, com oito gols pelo Bahia, foi Geovane Itinga, atualmente com 23 anos e atleta do Jacuipense, do estado da Bahia.

Itinga teve passagens pelo São Bento, Figueirense, Brusque e Juventus-SC, além do Bahia, por onde teve uma curta passagem mas com boa representatividade, segundo dados de oGol.

Artilheiro de 2017

Com 11 gols marcados pelo Corinthians na Copinha 2017, o jogador Carlos Moises, mais conhecido como Carlinhos, está hoje no Audax-RJ, com passagens por Santo André e São Caetano, por exemplo.

O atleta havia sido considerado um grande talismã do Timão na época, mas acabou não se mantendo no clube.

Artilheiros de 2018

Com seis atletas marcados na artilharia de 2018, com seis gols anotados, seguem abaixo algumas informações de cada um dos jovens goleadores daquela Copinha:

Luis Henrique Martins dos Santos, conhecido como Luis Henrique, fez seus seis gols quando jogava pela Ferroviária. Logo depois, começou a carreira profissional pelo Portimonense, de Portugal, e hoje atua pelo Matonense, de São Paulo;

Brenner Alves Sabino jogava pelo Internacional quando anotou seis tentos e ficou na lista de artilheiros da Copinha daquele ano. O atleta jogou pelo clube Colorado e, em 2020, após passagens por Oeste e Vejle BK, da Dinamarca, foi atuar no Japão onde está até hoje, na equipe do Grulla Morioka;

Também ex-jogador do Inter na época, Richard Alexandre Birkheun Rodrigues passou por Balenenses e Tondela, de Portugal, atuando hoje pelo CRB, aos 22 anos;

Jogador do Londrina quando entrou para a lista de goleadores de 2018 da Copinha, Miullen Nathã Felicio Carvalho passou pela Chapecoense, voltou ao Tubarão do Paraná e foi ao Gil Vicente, de Portugal, onde joga atualmente;

Luan Silva dos Santos, ex-Vitória, marcou nome na artilharia da Copinha 2018 e hoje se encontra no Palmeiras;

Jonas Gabriel da Silva Nunes, mais conhecido como Jonas Toró, foi também um dos artilheiros da época e o último desta lista, quando saiu da base do São Paulo para jogar no Primavera, Sport, Atlético-GO e, segundo últimas notícias, ser reintegrado ao Tricolor paulista pelo técnico Rogério Ceni, segundo o portal GE.

Artilheiro de 2019

Com dez tentos anotados naquela edição da Copinha, Gabriel Novaes jogava pelo São Paulo e chegou ao Barcelona B, ficou por pouco tempo e logo foi transferido ao Córdoba, também da Espanha.

Em seguida, voltou ao Brasil para jogar por Juventude, Bahia e hoje pelo RB Bragantino.

Artilheiro de 2020

Assim como Gabriel Novaes, de 2019, o artilheiro de 2020 Felipe Micael também marcou dez gols e foi nomeado o artilheiro da Copinha da última edição antes da atual.

Pelo Mirassol na época, o jogador subiu ao time profissional do qual atuou pela base, teve passagem pela Bélgica, no Wilrijk, até chegar ao Ceará, equipe a qual pertence hoje.