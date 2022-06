Abel Ferreira reclamou de Wilton Pereira Sampaio por ter recebido cartão amarelo

Após o empate do Palmeiras com o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro, Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva e mostrou irritação com a arbitragem brasileira. O técnico português fez duas críticas a Wilton Pereira Sampaio, que comandou a partida deste domingo.



Além da falta de critério, Abel fez questão também de reclamar de ter recebido mais um cartão amarelo. De acordo com o treinador, a arbitragem brasileira o persegue dentro de campo.



"Eles fazem o melhor que sabem e o que podem. Eu só fico bravo porque, para mim, ele deu um amarelo quando eu disse que foi falta. Mais nada. E ele veio com aquela arrogância toda e me deu o cartão. Depois, os do Atlético-MG xingaram o bandeirinha e ele não teve coragem de dar o amarelo. Aí realmente começo a sentir que é perseguição. Sinto-me perseguido pelos árbitros brasileiros, especialmente por este senhor . Não tenho nada contra ele, mas hoje senti intencionalidade na ação dele", comentou o treinador.



O desabafo de Abel foi bastante longo e foi direcionado para toda a arbitragem presente na partida deste domingo. Além de Wilton Pereira Sampaio, o treinador reclamou da postura de Ilbert Estevam da Silva, quarto árbitro.



"Eu não quero que nos ajudem, só não quero que nos prejudiquem. Ele não marcou falta no Piquerez, depois não marcou no Rony. Então, eu pergunto: onde estão os critérios? E o 4º árbitro só me fala: 'É o Wilton'. Não quero que os árbitros sejam protagonistas, eles não têm que ser. Não gostei da forma que ele me deu amarelo, e ele tinha que ter dado o amarelo para o jogador que fez a falta, não para mim", bradou.



Ao ser questionado, Abel fez questão de ressaltar que não sabe o motivo de tanta perseguição. Além disso, o treinador garantiu que a sua punição contra o Atlético-MG foi "intencional" e que os jogadores do Galo não foram advertidos da mesma maneira.



"Não sei (por que sou perseguido). Vejam o que falei, veja o que os jogadores do Atlético falaram para o bandeirinha. Vocês gostam de polêmica, e hoje eu vou dar: foi intencional. O que ele fez hoje foi intencional", disse o treinador.



"Vejam o que eu disse e como eu estava quando falei com o Sr. Wilton, e o que os jogadores do Atlético falaram minutos depois. Xingaram de cima para baixo, e ele não teve coragem para dar o amarelo", finalizou.