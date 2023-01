Nottingham Forest abre conversas com o Atlético de Madrid pelo zagueiro Felipe

Britânicos negociam contratação do defensor de 33 anos no mercado da bola. Jogador deu sinal positivo para as tratativas

O Nottingham Forest, da Inglaterra, abriu conversas pela contratação do zagueiro Felipe, do Atlético de Madrid. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmada pela GOAL.

O defensor de 33 anos está disposto a se transferir no mercado da bola para jogar a Premier League. Ele tem contrato no Estádio Cívitas Metropolitano até o final da temporada, em 30 de junho de 2023, e se anima com a possibilidade de assinar um vínculo de maior duração na ida para o City Ground.

O Nottingham Forest está em conversas com o estafe do atleta e acredita que é possível chegar a um acordo nos próximos dias — a janela de transferências no país se encerra em 31 de janeiro (terça-feira).

Felipe está fora dos planos de Diego Simeone no Atlético de Madrid e entende que o ideal seria uma troca de clube nesta janela de transferências. As partes discutem o modelo ideal para a negociação — ele pode rescindir o contrato, ou os ingleses podem pagar uma compensação financeira pelo negócio.

Clubes do Brasil chegaram a cogitar um investimento no defensor durante o mercado da bola. Entretanto, o atleta descartou voltar ao país, onde defendeu Red Bull Bragantino e Corinthians. Atlético-MG e São Paulo fizeram consulta sobre a situação do atleta, mas ouviram que ele não tem interesse em retornar à terra natal.

Contratado por €20 milhões (R$ 90 milhões à época) em 2019, o defensor de 33 anos perdeu espaço gradativamente na equipe da capital espanhola. Ele soma quatro jogos em 2022/2023, com 283 minutos jogados. No período, atuou três vezes pelo Espanhol e em uma oportunidade pela UEFA Champions League.