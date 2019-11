No Arsenal, comissão técnica do clube dá como certa demissão de Emery

Fonte revelou à Goal que a provável saída do treinador da equipe da Premier League deverá ocorrer o quanto antes

Unai Emery vive dias de indecisão no . Sem vencer há cinco jogos na Premier League, a pressão em cima do treinador é grande. Durante o empate em 2 a 2 contra o , gritos de “queremos Emery fora” foram ecoados por parte dos torcedores ingleses presentes no estádio.

O resultado do último sábado (23) não decepcionou somente os fãs como também a comissão técnica do Arsenal. Em entrevista à Goal, uma fonte interna do clube revelou que a não demissão de Emery após o resultado surpreendeu aos funcionários. Ainda segundo a fonte, uma possível demissão do treinador nos próximos dias é eminente.

"Trata-se de resultados e não estamos obtendo", disse a fonte. “Parece uma questão de tempo Emery ser demitido. O clima ainda é muito bom, mas agora estamos apenas esperando a notícia [da demissão].

Há uma crescente sensação de frustração envolvendo os torcedores e atletas do Arsenal claramente destacada quando, no mês passado, Granit Xhak, meio-campista do elenco, ofendeu aos fãs da equipe com xingamentos. O duelo da próxima quinta-feira (28), contra o , em partida válida pela pode ser disputado diante da menor média de torcida da temporada, apesar de o Arsenal ter chance de garantir vaga às eliminatórias da competição.

A equipe retornou aos treinamentos na manhã desta terça-feira (26), depois de receber dois dias de folga após o empate diante do Southampton. E, se o Arsenal não conseguir um bom resultado contra Frankfurt, a posição de Emery estará ainda mais ameaçada, tendo o próximo jogo, contra City, potencialmente, a última chance de se manter no cargo.

Conforme apurou a Goal, o Arsenal já estaria buscando novos candidatos para substituir o ex-técnico do , embora a opção de efetivação de Freddie Ljungberg permaneça como a mais provável.

Massimiliano Allegri é a principal opção no radar do Arsenal. Sem clube desde a saída da , no final da temporada passada, o técnico, por sua vez, não planeja retornar para um clube até o início da seguinte temporada.