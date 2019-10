Neymar é homenageado por 100 jogos na seleção e reafirma sonho de conquistar a Copa

Craque brasileiro recebeu camisa das mãos de Bebeto e conversou com a imprensa em Cingapura, na véspera do jogo contra Senegal

Entre altos e baixos, dribles, gols e até algumas polêmicas, Neymar completa nesta quinta-feira(10), 100 jogos com a camisa da seleção brasileira. Na véspera da partida, o craque recebeu uma homenagem da CBF e foi presenteado com uma camisa comemorativa.

Neymar também concedeu uma entrevista coletiva, na qual abordou diversos pontos e não fugiu ao ser perguntado se teria um "tratamento diferente" na Canarinho.

"Estou na Seleção há 10 anos. Sempre fui um dos principais nomes e um dos que carregava tudo nas costas. Nunca fugi disso. Sempre desempenhei meu papel muito bem na Seleção. Quando um atleta atinge um nível desse, é normal ter um tratamento diferente. No , o Messi tem um tratamento diferente. É por que ele é mais bonito? Não. É por tudo que ele faz. Não digo só de mim, mas de todo mundo que mostra um futebol nesse nível. É normal no futebol, faz parte".

Abaixo, confira os principais trechos da entrevista coletiva de Neymar:

MARCA DE 100 JOGOS



"O saldo fica muito positivo, mas na vida de um atleta nem sempre são só vitórias. São muitas decepções, derrotas, comete-se muitos erros. Mas se você for um cara que batalha no final de tudo você consegue redimir seus erros. Estou muito feliz por atingir essa marca. Nem nos melhores sonhos imaginei que isso pudesse acontecer".

SONHO DE COPA DO MUNDO

"Sempre deixei claro q nunca quis jogar mais jogos que tal atleta, fazer mais gols que tal atleta. Quero estar muito tempo na Seleção. Eu tenho orgulho do que venho fazendo até hoje, mas quero buscar mais. Sonho em conquistar a Copa”

TRÊS MOMENTOS MAIS MARCANTES



(Foto: Getty Images)

"O primeiro jogo com os (em 2010), a primeira e o primeiro gol em Copas do Mundo".

MELHOR DO MUNDO

"É óbvio que meu objetivo é sempre estar entre os melhores. Nesse últimos dois anos só não estive ali porque acabei me machucando, fiquei muito tempo fora. Isso atrapalha. Mas se você analisar e pegar os jogos, números, enfim, você vai ver que eu nunca deixei de jogar futebol. Infelizmente isso é uma coisa na vida de um atleta que pode acontecer e tem que ter cabeça para dar a volta por cima. Terminando a temporada completa, pode ter certeza que eu vou estar lá em cima"

SORTE EM CINGAPURA

"A última vinda com a Seleção eu consegui fazer quatro gols, então espero que Singapura possa me trazer sorte pra eu ajudar a Seleção de alguma forma".

BOM INÍCIO DE TEMPORADA

"Foi um verão longo pra mim. Me preparei muito para todas as circunstâncias, ir embora ou ficar em Paris. Sabia que eu tinha que me preparar para ser uma excelente temporada. Graças a Deus começou tudo bem e espero que continue assim".