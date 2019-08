"Neymar seria uma bomba no vestiário do Barcelona", critica Stoichkov

Atacante brasileiro vive a expectativa de voltar a vestir o uniforme blaugrana

O lendário ex-jogador Hristo Stoichkov se mostra contrário à possível volta de Neymar ao . O ex-atacante búlgaro atuou na equipe catalã entre 1996 e 1998 e depois trabalhou como auxiliar técnico nos treinamentos dos atacantes do Barça. Ele conhece bem o clube e acha que a chegada de Neymar teria efeitos negativos no elenco do time catalão.

"Barcelona não precisa do Neymar. Ele não tem lugar ali porque já há jogadores importantes. Há o Dembélé, Griezmann, Suárez e Messi. Onde ele iria jogar? Ele seria uma bomba no vestiário", disparou Stoichkov falando à Univision, onde hoje atua como comentarista.

O búlgaro continuou sua análise em tom crítico e falou sobre a situação financeira do Barça.

"Claro que há um grupo de jogadores que querem Neymar de volta e estão pedindo para o presidente fazer um esforço. Mas o Barça não vai gastar um único euro para trazê-lo de volta porque eles não têm dinheiro para pagar ao ", disse o ex-atleta, que ainda falou que oferecer jogadores ao PSG como parte do pagamento por Neymar é falta de respeito.

"Jogadores oferecidos ao PSG? Isso é desrespeitoso. Por exemplo, Rakitic é um grande trabalhador, um garoto muito humilde que nunca baixou a guarda e sempre defendeu os interesses do Barcelona. Coutinho? Ele custou muito dinheiro, mas tem muito futebol para mostrar e eu o defendo. Espero que nenhum jogador do Barcelona saia", falou Stoichkov.