Neymar sente o pé contra o Qatar e é substituído em lágrimas

O camisa 10 deixou o gramado logo após o primeiro gol da Seleção, com problemas no pé direito

Neymar ficou apenas 17 minutos em campo no amistoso entre a com o Qatar, nesta quarta-feira (05), em Brasília. O camisa 10 deixou o campo lesionado no início do primeiro tempo, sentindo muitas dores no pé, e não segurou as lágrimas no banco – enquanto era atendido.

Ao descer para os vestiários do Estádio Mané Garrincha, sendo carregado nos ombros, foi possível ver uma bolsa de gelo circulando o seu tornozelo direito. Neymar sentiu a lesão justamente na construção da jogada que terminou no primeiro gol do , uma cabeçada de Richarlison após cruzamento de Daniel Alves.

Nas últimas duas temporadas, o craque brasileiro sofreu duas sérias lesões no osso do quinto metatarso justamente do pé direito. Durante os treinos realizados na Granja Comary, em Teresópolis, Neymar teve dores no joelho esquerdo, mas voltou aos trabalhos após dois dias de observação.

Os gols estão saindo rápido, mas vale informar a substituição que rolou na #SeleçãoBrasileira . Neymar Jr. deixou o gramado para a entrada de



O camisa 10 também responde, fora de campo, a uma acusação de violência sexual que já está sendo investigada pela polícia. Questionado sobre o caso, o jogador alega inocência.