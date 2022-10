Neymar resolveu 'treta' com torcida do PSG e desistiu de voltar ao Barcelona, diz Kaká

Para Kaka, amigo pessoal do craque brasileiro, o camisa 10 da seleção brasileira está focado e comprometido com o projeto de longo prazo do Paris

Neymar já se envolveu em muitas polêmicas durante a carreira, e sua passagem pelo PSG não foi diferente. O craque, contudo, parece estar feliz em Paris e comprometido com o projeto de longo prazo do clube. Essa, pelo menos, é a opinião de Kaká, último brasileiro a ganhar o prêmio de melhor do mundo.

Neymar se tornou o jogador mais caro do planeta em 2017, quando foi comprado pelo Paris Saint-Germain por 222 milhões de euros para liderar o projeto do clube para a conquista inédita da Liga dos Campeões. No entanto, polêmicas e problemas com torcedores foram afastando o camisa 10 da equipe francesa, até que seu nome foi envolvido em um possível retorno para o Barcelona. O fato fez com que a torcida parisiense pegasse ainda mais no pé do jogador e, quando o clima parecia quase insustentável, a volta ao futebol espanhol não aconteceu e o brasileiro permaneceu no PSG – mais do que isso, renovou seu contrato até 2025 e parece mais focado e “em casa” do que nunca.

Para Kaká, craque com passagens por Milan, Real Madrid e São Paulo e amigo pessoal de Neymar, os problemas com a torcida fazem parte do passado e o camisa 10 está feliz em Paris, comprometido com o projeto de longo prazo do clube.

“Somos amigos íntimos. Conversei muito com Neymar e é claro que ele passou mal no PSG no ano em que queria voltar ao Barcelona, teve problemas com os torcedores. No entanto, ele acabou ficando e assumiu o compromisso de se comprometer até o fim”, disse o ex-jogador ao beIN Sports.

“Hoje ele está feliz, acha que é um projeto de longo prazo. Então, ano após ano, o time está se fortalecendo, construindo mais coesão para ganhar algo realmente importante, como a Liga dos Campeões. Mas ele está feliz em Paris e no PSG”, completou.

É claro que a possibilidade de ganhar uma Copa do Mundo com o Brasil no final do ano contribui para Neymar estar mais focado do que nunca, mas certamente a boa fase do PSG também está no pacote. Sorte para o Brasil e para o Paris, que com Neymar em forma e focado, ficam mais próximos de conquistar seus objetivos dentro de campo.