Neymar presta depoimento e agradece apoio de fãs; advogada fala em otimismo

Cortado da Copa América, o camisa 10 compareceu à Delegacia de Repressão de Crimes de Informática (DRCI)

Neymar compareceu, na noite de quinta-feira, a uma delegacia da Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio de Janeiro, para prestar um depoimento. O processo é referente à divulgação de imagens íntimas da modelo Najila Trindade Mendes de Souza sem a permissão da mesma por meio do Instagram.

O jogador deixou a Delegacia de Repressão de Crimes de Informática (DRCI) e falou pouco com os jornalistas presentes: "Só quero agradecer o apoio, as mensagens que todo mundo mandou, amigos, fãs, obrigado pelo carinho, estou me sentindo muito amado, só agradecer o carinho de todos", afirmou.

A polícia de confirmou que, há uma semana, Neymar foi acusado de estupro por uma brasileira com quem ele esteve em Paris. As autoridades não discutem o teor do caso, que corre em segredo de Justiça, e ainda investigam a situação, sem terem aberto processo. O UOL foi o primeiro veículo a reportar as acusações. O jogador nega os crimes e diz ser vítima de extorsão.

O depoimento prestado nesta quinta, no entanto, não diz respeito ao caso de estupro, e sim à denúncia de crime virtual. No último sábado, o jogador do postou um vídeo com trechos de sua conversa com Najila, incluindo fotos íntimas da modelo.

Advogada do atleta, Maíra Fernandes confirmou que o camisa 10 do PSG realizou o depoimento sobre a suspeita de crime virtual. "O Neymar acabou de prestar depoimento. Fez questão de vir o quanto antes, assim que pôde veio para esclarecer o que era devido. Confiamos plenamente que vamos provar a inocência do nosso cliente. O processo é sigiloso, mas ele prestou todos os esclarecimentos devidos", disse.

O atacante foi cortado da após machucar o tornozelo no amistoso contra o Qatar, em Brasília, na última quarta-feira. Ele ainda será avaliado por médicos do Paris St. Germain.