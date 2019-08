"Neymar no Real não seria traição ao Barcelona", diz Rivaldo

Ex-jogador do Barcelona, o brasileiro Rivaldo crê que uma possível transferência de Neymar para o Real Madrid não será uma traição ao antigo clube

Uma transferência para o não seria uma "traição" ao , de acordo com o ex-jogador Rivaldo. O atacante de 27 anos também não descarta um retorno ao Camp Nou.

Os representantes do atleta viajaram à nos últimos dias com o intuito de discutir uma saída do .

Nas conversas, as partes pensam em uma possível mudança para o Santiago Bernabéu. O Barcelona é quem lidera a preferência do craque.

A Goal revelou que integrantes da diretoria do Barcelona foram à capital francesa para tratar uma volta do jogador de 27 anos à Catalunha.

Em meios às conversas com o Barça, o abriu negociações também com o Real Madrid. A dupla espanhola disputa a contratação do atleta de 27 anos.



Rivaldo falou ao Betfair sobre a novela que envolve o jogador brasileiro: "Há vários rumores sobre qual destes clubes estão negociando com Neymar - Real Madrid e Barcelona. Porém, Neymar é um jogador talentoso que qualquer time do mundo teria benefício por contratá-lo. Com certeza, eu preferiria vê-lo de volta ao Barcelona, mas se ele for para o Real, também seria uma grande transferência para ele", disse.

"Por agora, o que está claro é que o jogador deseja deixar o PSG. Com dois grandes da brigando, ele deveria ver o que melhor para deixar o Paris Saint-Germain. Se Zinedine Zidane levar Neymar para o Real Madrid, não verei como uma traição. Neymar deixou o Barcelona para jogar no PSG e, agora, poderia defender o Real Madrid. Não é a mesma coisa de deixar o Barça para o Madrid", acrescentou.

"Ele deve ser profissional também, mas eu aposto que, se ele tiver a chance de voltar a um lugar onde já foi feliz, e onde ele conhece a maioria dos jogadores, ele amaria voltar ao Barcelona. Porém, isso depende da oferta que o Barcelona pode fazer para ele. PSG não aceitará uma oferta inferior só porque Neymar prefere ir para lá. Ele não quer perder dinheiro e obviamente aceitará a melhor oferta que estiver disponível", concluiu.

O Barça já fez contratações importantes para a temporada no mercado da bola. O clube acertou com Frenkie De Jong, ex-jogador do , e adquiriu Antoine Griezmann, ex-atleta do .