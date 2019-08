Neymar no Barcelona? Agora depende só de Dembelé

Com Rakitic e Todibo dispostos a ir ao PSG, só falta convencer ao francês, que não quer deixar o Camp Nou neste mercado da bola

A contratação de Neymar se complica por momentos, mas a sua volta ao nunca esteve tão próximo quanto hoje. O Barça não quer nem pode satisfazer as elevadas pretensões do para liberar o brasileiro. Assim, a sua volta ao Camp Nou depende da inclusão de atletas no negócio ou por convencer os franceses a liberá-lo por empréstimo com a obrigação de compra ao fim do contrato.

Leonardo, diretor esportivo do PSG, confirmou na sexta-feira que considera a venda do craque brasileiro: "Estamos abertos a vendê-lo, inclusive estivemos abertos a falar com outros jogadores para fazer a operação. Porém, nunca tivemos um acordo sobre o que queríamos. Tudo depende do Barcelona".

Depois de Ivan Rakitic e Jean-Clair Todibo mostrarem a ideia de ir para o Parc des Princes, falta convencer Ousmane Dembélé, que não pensa em abandonar seu atual clube, mesmo com a perda de confiança do corpo técnico.

"Não falo de Dembélé", disse Valverde, ontem, visivelmente incomodado com a situação do francês, praticamente irrecuperável depois de dois anos com atos que incomodaram a comissão técnica.