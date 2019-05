Neymar não vai ao último treino do PSG; Tuchel diz não ter liberado o jogador

O atacante já viajou ao Brasil para apresentar-se na Granja Comary

Neymar Jr. foi liberado do treino do desta quinta-feira (23) para última partida da , mas sem a aprovação do técnico Thomas Tuchel.

Quer assistir aos jogos da Ligue 1 ao vivo e de onde quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Segundo o jornal Le Parisien, o atacante participou do evento de gala da Fundação na última quarta-feira (22) em Paris e logo em seguida pegou um voo de volta ao para apresentar-se na Granja Comary.

“Neymar foi liberado pelo PSG? Não, não por mim. Não é uma decisão esportiva, então não cabe a mim decidir liberá-lo ou não", disse o técnico francês em resposta à saída do atacante.

Neymar já estava suspenso da partida desta sexta-feira (24) contra o , pela última rodada da Ligue 1, por conta da agressão ao torcedor do na final da Copa da .

O camisa 10 foi convocado por Tite para a concentração para a , que terá início em 14 de junho, no Estádio do Morumbi.