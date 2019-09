"Neymar é o melhor reforço do PSG nesta janela", diz Verratti

Meio-campista acredita que a manutenção do craque brasileiro foi a maior contratação do clube francês na atual janela de transferências

Marco Verratti crê que o está mais forte do que nunca com a boa janela de transferências. Ele crê que a manutenção de Neymar é o que deixa o time mais encorpado para a disputa da temporada.

O brasileiro apareceu na mira de gigantes do futebol espanhol, como e . No entanto, não obteve a liberação dos franceses e seguiu no Parc des Princes ao fim do mercado da bola.

Além da permanência do craque, a diretoria buscou alguns nomes importantes neste período. Mauro Icardi, Pablo Sarabia, Idrissa Gueye e Ander Herrera reforçaram o elenco comandado por Thomas Tuchel.

O atual campeão francês falhou ao tentar o título da nas últimas temporadas, saindo para e Real Madrid nos últimos dois anos. Marco Verratti crê que a equipe está mais forte nesta temporada 2019/2020:

"Acredito e não tenho medo de dizer isso, nós estamos mais fortes. Trouxemos os jogadores que precisávamos. Nós temos um time muito bom. Não significa que vamos ganhar a , mas nós queremos ter um desempenho melhor que o anterior. Nós não vamos dizer que venceremos o torneio, mas queremos ir o mais longe possível. Creio que o clube trabalhou bem e teve uma boa janela de transferências. Neymar é talvez o reforço mais importante do clube", declarou.