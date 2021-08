Ney Franco cobra R$ 636 mil do Cruzeiro na Justiça

Treinador esteve à frente do Cruzeiro por pouco mais de um mês em 2020 e acionou o clube na Justiça Trabalhista a fim de receber pendências

O Cruzeiro foi acionado por mais um ex-técnico. Ney Franco entrou na Justiça Trabalhista nessa terça-feira (3) a fim de receber R$ 636.594,87 após a sua demissão, ocorrida em outubro do ano passado, conforme apurado pela Goal.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O treinador cobra verbas rescisórias e cláusula compensatória desportiva, avaliadas em R$ 265.679,78; salário do mês de setembro de 2020, avaliado em R$ 108.000,00; FGTS não recolhido, no valor de R$ 14.716,80; multa do o §8º do artigo 477 da CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) de R$ 108.000,00; e multa do artigo 467 da CLT, avaliada em R$ 140.198,29.

Ney Franco requer ainda que "os créditos deferidos sejam acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do parágrafo 1º do art. 39 da Lei 8.177/91, bem com correção monetária de acordo com o IPCA-E". Ele ainda solicita a "condenação do Reclamado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 791-A da CLT".

Mais artigos abaixo

O treinador ficou por pouco mais de um mês à frente do Cruzeiro em 2020. Na ocasião, comandou a equipe por sete partidas (todos pela Série B do Campeonato Brasileiro), com dois triunfos, um empate e quatro derrotas. Ao todo, obteve 33,33% de aproveitamento na equipe mineira.

Ney Franco foi demitido para que a diretoria acertasse a contratação de Luiz Felipe Scolari. O sucessor também teve problemas para receber do clube e acionou a Justiça Trabalhista a fim de embolsar o que lhe é devido, conforme adiantado pela Goal nessa terça-feira (3).