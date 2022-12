Napoli x Lille ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do amistoso

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (21), na Itália; veja como acompanhar ao vivo na internet

Napoli e Lille se enfrentam na tarde desta quarta-feira (21), às 16h (de Brasília), no estádio Diego Armando Maradona, em amistoso preparatório para o retorno da temporada europeia. A partida não terá transmissão ao vivo na TV.

O Napoli chega para o confronto após a derrota para o Villarreal por 3 a 2. Anteriormente, venceu o Antalyaspor (3 a 2) e o Crystal Palace (3 a 1). No Campeonato Italiano, é líder isolado, com 41 pontos, oito a menos que o Milan, segundo colocado.

Do outro lado, o Lille chega embalado com três vitórias e um empate nos quatro amistosos disputados neste período, e encerra a preparação para o retorno da Ligue 1 nesta quarta. Na sequência, terá pela frente o Clermont na próximo dia 28, às 15h (de Brasília). No Francês, ocupa a sétima posição, com 26 pontos.

Prováveis escalações

Escalação do provável Napoli: A. Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, M. Ruí; E. Elmas, T. Ndombele, Raspadorí, S. Lobotka, K. Kvaratskhelia; V. Osimhen.

Escalação do provável Lille: L. Chevalier; B. Diakité, J. Fonte, T. Djaló, Ismaily; E. Zhegrova, B. André, R. Cabella, André Gomes, Angel Gomes; A. Virginius.

Desfalques

Napoli

Sem desfalques confirmados.

Lille

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 21 de dezembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Estádio Diego Armando Maradona – Nápoles, ITA