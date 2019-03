"Não falei sobre Zidane com Hazard", diz Sarri

Sarri é questionado sobre permanência de Hazard no elenco e atribui resposta ao jogador belga

O vínculo entre Eden Hazard e terminará somente em junho de 2020. Mesmo assim, o futuro do jogador nos Blues segue em dúvida após o retorno de Zinedine Zidane ao cargo de treinador do . Técnico do Chelsea, Maurizio Sarri não se esquivou das perguntas sobre a possível saída do atleta ao Real durante entrevista coletiva.

Um repórter questionou o comandante italiano: "Com a chegada de Zidane ao Real Madrid é mais difícil manter Hazard?", que na sequência, atribuiu a responsabilidade da pergunta ao próprio jogador belga: “Você tem que perguntar para Hazard, eu acho. Não falei com Eden sobre Zidane e não estou preocupado, você sabe muito bem a minha opinião, eu só quero jogadores que querem jogar pelo Chelsea."



Recentemente, o treinador chegou a comentar sobre os rumores que ligavam Hazard ao Real Madrid: "Eden tem 28 anos de idade, e se ele quiser ir, eu acho que tem que ir, ele tem potencial para ser o melhor jogador na Europa neste momento " .

Companheiro de equipe, o brasileiro Willian também não se esquivou do assunto que se tornou um dos principais no Chelsea, ao torcer pela permanência de Hazard no elenco: "É uma pergunta difícil. Primeiro, espero que ele permaneça conosco, mas no futebol você nunca sabe o que pode acontecer, ele é um jogador fantástico, um dos melhores do mundo. É um dos melhores que eu já joguei junto, meu amigo, espero que ele fique conosco".

"Ele está definitivamente focado aqui, ele quer jogar e nos ajudar a vencer, ele nunca disse nada sobre o Real Madrid, ele só quer continuar jogando pelo Chelsea", revelou Willian.