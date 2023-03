Nahuel Ferraresi terá que pedir ao City para estender empréstimo com o São Paulo

Zagueiro venezuelano de 24 anos tem contrato até 30 de junho de 2023, mas já sinalizou ao clube que pretende ficar no Morumbi por mais tempo

O São Paulo conversou com o Manchester City sobre a extensão do contrato de empréstimo de Nahuel Ferraresi, mas os ingleses se recusaram a liberá-lo por mais tempo inicialmente. A única alternativa para viabilizar a negociação é que o próprio zagueiro faça o pedido aos britânicos, como soube a GOAL.

Em que pese a lesão do atleta — ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito — e a boa relação com a diretoria são-paulina, o Manchester City avisou que só estenderá o empréstimo mediante pedido do próprio venezuelano. Há uma cláusula de opção de compra no contrato atual avaliada em €7 milhões (R$ 38,77 milhões na cotação atual).

Nahuel Ferraresi, que tem contrato no Morumbi até 30 de junho de 2023, já avisou à cúpula do São Paulo que deseja seguir por mais tempo no clube. No entanto, terá que se posicionar para o Manchester City se quiser garantir a permanência no CT da Barra Funda.

No início de fevereiro, o São Paulo formalizou uma oferta pela permanência do atleta. Contudo, escutou do Manchester City que o venezuelano é quem deveria se manifestar nas tratativas. A negociação pode ter um desfecho positivo, mas o Tricolor paulista não age com pressa para uma definição.