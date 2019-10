Nada de Messi: Evra elege Milner como adversário mais difícil de enfrentar

Meio-campista do Liverpool é visto como o jogador mais complicado de enfrentar pelo ex-atleta do Manchester United. Ele ignora Lionel Messi

Patrice Evra nomeou James Milner como o adversário mais difícil que ele enfrentou durante sua carreira, escolhendo o meio-campista do à frente de Lionel Messi e Aaron Lennon.

Evra passou oito temporadas no , conquistando cinco títulos da Premier League, um da Liga dos Campeões, uma de Clubes, três Copas da Liga e quatro Escudos da Comunidade durante seu tempo em Old Trafford.

Ele também representou nomes como Mônaco, e ao longo de sua carreira, além de 81 vezes pela .

Membro de duas equipes da Copa do Mundo de Les Bleus, Evra também representou seu país nos Euros três vezes, incluindo uma corrida de 2016 até a final.

Ao longo de sua carreira, Evra enfrentou vários jogadores talentosos para clubes e países, incluindo Messi.

No entanto, foi a energia implacável de Milner que o frustrou mais ao nomear o meio-campista inglês como seu adversário mais difícil.

"James Milner. Joguei contra Messi muitas vezes na posição ampla, e não direi que ele é fácil de marcar, mas posso lidar com isso. É quando ele fica no centro, é quando ele é perigoso, porque pode virar à direita ou à esquerda", disse Evra à Sky Sports.

"James Milner, apenas porque ele poderia me frustrar porque eu sou um defensor atacante e ele está me seguindo em todos os lugares e me desafiando no ar, e eu às vezes ficava frustrado. 'Apenas vá atacar e me deixe em paz!'. Quando jogava no derby contra o , eu o tinha e depois ele foi para o Liverpool e eu o tive novamente. Então, sim, quem mais me frustrou foi James Milner. É claro que Lennon era o tipo de jogador que, se eu não estivesse 100% em forma, correria atrás de mim e o ódio do defensor quando um jogador corre atrás. O movimento rápido de Lennon foi difícil de se jogar, mas sim, é James Milner", acrescentou.

Milner fez 188 aparições desde que ingressou no Liverpool em 2015, quando ajudou a guiar os Reds à última campanha pelo título da Liga dos Campeões.

A busca pela Liga dos Campeões dos Reds continua nesta quarta-feira, com o Liverpool tentando se recuperar de um empate de domingo com o Manchester United, quando enfrenta .