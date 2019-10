Na corda bamba após derrota, Odair confia em permanência no Inter

Nesta quarta-feira (09), o Colorado foi derrotado por 1 a 0 para o CSA, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro

Odair Hellmann vive o seu momento mais delicado desde que virou treinador do , em 2017. Nesta quarta-feira (09), a situação do treinador ficou por um fio depois de uma derrota por 1 a 0 para o , em Alagoas.

Jonathan Gómez, de pênalti, garantiu o triunfo dos alagoanos, que conseguiu deixar a zona de rebaixamento com o resultado – empurrando o Ceará. O Inter segue em sexto, com 38 pontos, mas enfrenta uma sequência de quatro jogos sem vitórias (2 empates e 2 derrotas). Aliado às eliminações recentes na Libertadores e ao vice na Copa do , o descontentamento de parte da torcida em relação a Odair aumentou e o vice de futebol do clube, Roberto Melo, não garantiu a permanência do comandante.

“É constante avaliação e vamos continuar sob constante avaliação. Nesse momento nós não podemos garantir nada”, disse o dirigente.

Após o jogo, Odair reconheceu a situação ruim e comentou a pressão pela falta de resultados: “A pressão é normal num clube do tamanho do Internacional, principalmente neste momento e por estes últimos quatro jogos em que não conseguimos a vitória. Precisamos entender e respeitar este momento de não vitória”, disse.

(CSAxINT) 1x0 - ⏰ 49'/2T: Fim de jogo em Alagoas. Inter volta a campo no domingo, às 16h, para enfrentar o no Beira-Rio. #VamoInter 🇦🇹 pic.twitter.com/IpONKeDYvV — Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 10, 2019

“A gente precisa entender que isso faz parte. As cobranças não fazem parte só externamente, fazem também internamente”.

Perguntado sobre sua situação no clube, e informado sobre as palavras de Roberto Melo, Odair se manteve firme: “Eu vou trabalhar amanhã como eu trabalhei no meu primeiro dia (...) Futebol é resultado, realmente. O resultado sempre vai balizar”.

O Internacional volta a campo neste domingo (13), contra o Santos, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.