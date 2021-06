Muito Messi e pouco time: Argentina repete vícios do passado

Messi foi o mais acionado na partida e mesmo com o gol o craque não conseguiu decidir a partida sozinho

Podemos analisar como uma desculpa ou com um motivo valido. É claro que nenhuma equipe pode ter um desempenho ideal se ficar sete meses sem treinar, ou até mesmo se tiver dois ou três treinos para jogar uma partida pelas Eliminatórias.

Principalmente quando enfrenta um grande rival como o Chile, com algumas mudanças na equipe e com muito menos a perder na partida desta quinta (3).

Mesmo com tudo isso a Seleção Argentina ainda tem Lionel Messi, que sempre carrega o protagonismo. Aliás uma das virtudes do trabalho do técnico Lionel Scaloni é tentar montar uma base onde o craque argentino não precisasse ser o responsável de tudo, muito pela idade do jogador.

O jogo contra o Chile, coletivamente foi muito longe do ideal por parte da Argentina. Mas na hora que precisou Messi não passou despercebido, foi ele que converteu o pênalti, e ainda fez o goleiro chileno trabalhar com cobranças de faltas.

O camisa 10 foi o mais procurado para decidir onde e como a seleção atacava na partida.

Lionel Messi na partida contra o Chile Foto: Getty

É claro que podemos tirar alguns destaques da partida, o pênalti convertido por Messi surgiu de uma boa jogada de Di María e Lautaro Martínez. As entradas de Julián Álvarez e Ángel Correa deixaram boas impressões.

As substituições mostraram que esses jogadores trabalhando em conjunto podem tirar essa necessidade constante de Messi ser o protagonista da equipe.

Quem não queria ter o craque argentino no seu time? Mas ter muito Messi e pouco time é o grande problema da Argentina, pois nem sempre o craque vai conseguir decidir o jogo

O resultado é considerado ruim principalmente pelo Chile que não atravessa um bom momento. Mas Scaloni pode tentar tirar coisas boas com suas mudanças, pensando em mais Argentina.