Mourinho diz ter "conexão emocional" com novo rico Newcastle

Treinador português tem carinho pelos Magpies devido à sua história com antigo técnico do clube, Sir Bobby Robson

José Mourinho admitiu ter uma "conexão emocional" com o Newcastle United em meio às especulações sobre a mudança no comando técnico do clube de St James 'Park.

A ansiedade cresce no Newcastle após a conclusão de sua aquisição por um fundo saudita, avaliada em 300 milhões de libras (R$ 2,2 bilhões na cotação atual), com os dirigentes do clube já esclarecendo suas ambições de lutar pelo título da Premier League em um futuro próximo.

A posição de Steve Bruce no banco de reservas é questionada em meio a um ambicioso projeto esportivo em andamento, e José Mourinho foi mencionado como um possível substituto, com o português falando sobre as especulações em sua última coletiva de imprensa pela Roma.

Mourinho, que conquistou três títulos da Premier League em duas passagens pelo Chelsea e também dirigiu o Manchester United e o Tottenham, trabalhou com o lendário ex-técnico do Newcastle, Sir Bobby Robson, no Barcelona, ​​no início de sua carreira no banco de reservas.

Como resultado, o técnico de 58 anos tem uma grande afeição pelo Newcastle, como disse aos repórteres: "Sobre o Newcastle, não tenho nada a dizer. Absolutamente nada a dizer. A única coisa que posso dizer é que por muitos, muitos anos, trabalhei com uma das figuras mais importantes da história do Newcastle, Sir Bobby Robson, e por isso sempre tive uma certa ligação emocional com aquela cidade e aquela torcida. Mas não é nada mais do que isso".

Mourinho, no entanto, se distanciou do cargo de treinador no Newcastle por enquanto, uma vez que começou há pouco tempo a sua passagem pela Roma.



Torcida do Newcastle celebra aquisição do clube (Foto: Getty Images)

Os gigantes italianos também estão sob nova direção desde agosto de 2020, com o The Friedkin Group investindo no futuro do clube, e Mourinho está totalmente por trás de sua visão de longo prazo.

"Estou aqui, estou muito feliz por estar aqui", acrescentou em entrevista antes do confronto contra a Juventus pelo Campeonato Italiano. "Estou 100% focado no projeto Roma, o projeto Friedkin"

Apesar do Newcastle estar em 19º lugar na classificação da Premier League após os primeiros sete jogos da campanha de 2021/2022, Bruce recebeu um voto de confiança de curto prazo dos poderes constituídos.

O estrategista inglês fará seu milésimo jogo como técnico quando os Magpies enfrentarem o Tottenham no domingo, e a nova co-proprietária do clube, Amanda Staveley, disse: "Steve tem sido muito profissional em nossas negociações com ele, e ele e sua comissão técnica vão comandar o time neste domingo. Se fizermos alguma mudança no futuro, Steve será o primeiro a saber, mas, enquanto isso, desejamos a ele boa sorte em sua milésima partida como técnico e nos juntaremos a ele para apoiar o time".