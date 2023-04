Monza avalia investida por volante Johnny, do Internacional

Italianos ainda não sinalizaram com proposta, mas avaliam a possibilidade de contratação do meio-campista de 21 anos

O Monza, da Itália, monitora o volante Johnny, do Internacional, no mercado da bola, como soube a GOAL. O clube avalia a possibilidade de contratar o meio-campista de 21 anos na próxima janela de transferências da Europa.

Ainda não foi feita qualquer proposta pela contratação do jogador e nem houve sinalização de números, mas os italianos estuda possível acordo a partir de julho de 2023, quando será aberta a janela de transferências no país.

Johnny renovou contrato com o Internacional em fevereiro de 2023. O meio-campista tem vínculo no Beira-Rio até 31 de dezembro de 2026 e é tratado como um ativo importante nos bastidores.

O Colorado pensa em negociar ao menos um jogador na janela de transferências de julho. Nos bastidores, a diretoria entende que há ao menos três jogadores com a possibilidade de negociação. Além do volante Johnny, a cúpula entende que é possível vender o meia-atacante Maurício, que teve proposta recente do Red Bull Bragantino, e o centroavante Alemão, que está na mira do Cruz Azul, do México.

Johnny disputou 15 partidas pelo Internacional na atual temporada, somando 892 minutos em campo. O volante não fez gols ou deu assistências pelo clube em 2023.