Monitorado pelo Arsenal, goleiro Neto quer deixar o Barcelona

Goleiro de 32 anos deseja ter mais minutos em campo. Clube catalão está disposto a liberá-lo por qualquer oferta no mercado da bola

O goleiro Neto quer deixar o Barcelona, clube com o qual tem contrato até junho de 2023. Sem espaço, o atleta de 32 anos quer ter mais minutos, o que não tem recebido no Camp Nou. O Arsenal monitora o jogador, mas ainda não formalizou proposta.

O atleta, revelado pelo Athletico-PR, deseja seguir no futebol europeu e está disposto a defender um clube de menor expressão para somar mais minutos. A sua passagem de três temporadas rendeu 1920 minutos até agora. Ele aguarda uma proposta no mercado da bola para buscar uma nova equipe.

O Arsenal monitora a situação do goleiro desde o ano passado. No entanto, já buscou um nome para a posição, que deve sofrer uma perda com a possível saída de Leno, que desperta interesse do Benfica. Os ingleses contrataram Matt Turner, que deixa o New England Revolution, da MLS (Major League Soccer). Além disso, Ramsdale deve permanecer como o predileto da cúpula.

Neto surge como uma alternativa de mais experiência para a vaga que deve ser deixada por Leno. O goleiro, contudo, ainda não recebeu uma proposta formal para defender a equipe do Emirates Stadium. Ele já foi tratado como uma alternativa para os Gunners no ano passado.

O Barcelona também está disposto a facilitar a saída de Neto do Camp Nou. O clube aceitará qualquer oferta que chegar pela contratação do goleiro de 32 anos. A baixa utilização e o gasto com salários, considerado elevado, são fatores que contribuem para a sua possível saída.

O brasileiro chegou ao Camp Nou em julho de 2019, depois de passagens por Valencia, Juventus e Fiorentina. Comprado por 26 milhões de euros, jamais engrenou uma sequência e se tornou reserva imediato de Marc-André ter Stegen.