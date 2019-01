Monaco negocia retorno de Leonardo Jardim, afirma TV

Demitido pelo clube em outubro, treinador pode voltar após queda de Henry

O Monaco fez uma escolha curiosa para substituir Thierry Henry, que foi afastado do cargo de técnico do clube nesta quinta-feira (24). O novo treinador do time do Principado pode ser... Leonardo Jardim!?

Isso mesmo, o técnico demitido pelo Monaco em outubro do ano passado, que foi substituído justamente por Henry, pode substituir o lendário francês. Ao menos é o que garante a Sky Sports.

Segundo a TV, Jardim e Monaco já estão conversando e negociando o retorno do treinador, que liderou o time na conquista da Ligue 1 em 2016/17.

Na penúltima colocação da Ligue 1, o Monaco vive situação complicadíssima e luta contra o rebaixamento desesperadamente agora. Jardim, antes de ser demitido, teve um péssimo início de temporada, vencendo apenas uma partida e sendo demitido. Agora, porém, pode ser a aposta do clube para salvar o time da queda para a segunda divisão.