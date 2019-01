Monaco confirma demissão de Henry e retorno de Jardim

O ex-jogador não conseguiu tirar a equipe da zona de rebaixamento na Ligue 1

O Monaco confirmou, nesta sexta-feira (25), a demissão de Thierry Henry como treinador depois de apenas 20 partidas no comando da equipe do Principado, que luta contra o rebaixamento na Ligue 1 francesa.

Ironicamente, quem retorna para assumir o comando da equipe é o português Leonardo Jardim, antecessor de Henry. Através das redes sociais, Henry agradeceu a sua primeira oportunidade como treinador principal de um clube – justamente onde décadas atrás ele apareceu com destaque pela primeira vez como jogador.

“É com grande tristeza que eu encerro minha parceria com o AS Monaco. Apesar das lutas e dificuldades que encontramos durante a minha curta jornada, eu curti inteiramente o meu tempo neste clube maravilhoso”, escreveu.

“A minha ambição e filosofia, desde o dia em que eu cheguei, sempre será de que o CLUBE vem em primeiro lugar. Eu acredito fortemente neste grupo de jogadores e que esta equipe, com as novas contratações, está agora em melhor forma para encarar a segunda parte da temporada e seguir em uma sequência de vitórias e completar o seu potencial”.

“Eu sinceramente espero que o meu sucessor vai levar o AS Monaco para uma força maior, e desejo a todos sucesso para o futuro, começando com uma vitória sobre o Dijon e aí levantando a taça (Copa da Liga) e nos colocando de volta às competições europeias”.

Em nota, o diretor executivo do Monaco, Vadim Vasilyev, agradeceu os esforços de Henry e também deu as boas-vindas para Jardim: “Ele provavelmente precisaria de mais tempo para implementar os seus planos. Infelizmente, para a nossa perspectiva não tivemos este tempo. Nós precisamos agir sem atraso”, disse sobre o francês.

“Como eu disse quando ele saiu, o período de Leonardo Jardim no AS Monaco seria lembrado como um dos melhores capítulos na história do clube (incluindo título francês em 2016-17). Hoje, nós percebemos que a história de Leonardo Jardim neste clube não terminou da forma que deveria. O Leonardo deveria ter tido a oportunidade de seguir o seu trabalho”.

Neste sábado (26), contra o Dijon, Franck Passi vai comandar interinamente o time.