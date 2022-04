Milan pode ser comprado e ter novo dono – mais uma vez

O Milan pode mudar de dono em breve. De acordo com a agência de notícias britânica Reuters, o Investcorp, fundo sediado no Bahrein, está interessado pelo clube rossonero.

Segundo fonte próxima à Reuters, a negociação exclusiva entre Elliott e o fundo do Oriente Médio para a compra do pacote majoritário do clube milanês estaria perto da conclusão.

Portanto, a aventura do fundo americano no comando do clube rossonero poderia ter chegado ao fim. Uma história que começou na época da venda da empresa de Silvio Berlusconi para Yonghong Li, que encontrou em Elliott as finanças para concluir a operação.

Um ano depois, em 2018, a impossibilidade de cumprir os pactos obrigou o empresário chinês a deixar as ações da empresa para Elliott, que agora pode se despedir definitivamente.

Desde que assumiu a Investcorp em 2015, Mohammed Alardhi quadruplicou os ativos do fundo de 10 bilhões de dólares para 42 bilhões de dólares. Agora, depois de marcas como Gucci, Riva e Dainese, o Milan é o novo alvo do fundo.

A compra de clubes de elite por fundos bilionários, alguns do Oriente Médio, causou um aumento nos gastos no futebol europeu. Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, um membro influente da família governante de Abu Dhabi, é dono do Manchester City, enquanto a Autoridade de Investimentos do Qatar controla o Paris Saint-Germain, e o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita comprou o Newcastle United por 305 milhões de libras no ano passado.

Em 2018, fundo americano assumiu o Milan

Depois de ser excluído de competições europeias por dois anos por violar as regras do Fair Play financeiro da UEFA, o Milan viu o fundo de investimentos americano Elliott Management, assumir o controle por causa de uma dívida.

A organização apropriou-se do clube italiano porque o empresário chinês Li Yonghong, que comprou o Milan em 2017, não pagou um empréstimo de mais de 300 milhões de euros aos americanos.

Vale relembrar que, em abril de 2017, o Milan foi vendido por 740 milhões de euros (R$ 2,5 bilhões na cotação da época). A negociação representou o fim da era Berlusconi, até então presidente do clube desde 1986. Porém, a venda teve consequências e culminou com a punição da Uefa um ano depois.

Na temporada 2020/21, o Milan voltou a disputar as competições europeias e, atualmente, o clube lidera o Campeonato Italiano com 68 pontos. Dois a mais que a Inter, na segunda posição. A última vez que levantou o troféu da liga italiana foi em 2011.