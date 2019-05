Milan deve anunciar saídas de Gattuso e Leonardo

Clube italiano pretende realizar mudanças no comando de seu futebol para a próxima temporada

A era Gennaro Gattuso está perto do fim. O treinador está no comando da equipe rossonera desde novembro de 2017, mas deve ter sua saída anunciada nesta terça-feira.

Segundo a Sky Sport, uma reunião nesta segunda com o diretor executivo Ivan Gazidis vai por um fim na passagem do ex-volante, além do brasileiro Leonardo, que faz parte da diretoria de futebol.

O investiu em contratações como o atacante Krzysztof Piatek e o meio-campista Lucas Paquetá para retomar os tempos de glória, mas terminou a em quinto lugar, fora da zona de classificação à .

A imprensa italiana ainda especula quem seria o substituto de Gattuso para a próxima temporada. Simone Inzaghi, Eusebio Di Francesco e Marco Giampaolo estariam na mira do clube rossonero.