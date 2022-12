Messi recebe oferta de US$ 1 milhão por túnica usada na final da Copa

Emir do Qatar colocou a túnica árabe negra e dourada sobre os ombros do campeão do mundo Messi

Lionel Messi conduziu a Argentina na Copa do Mundo do Qatar e levantou o troféu mais cobiçado após uma emocionante vitória sobre a França, que exigiu uma disputa de pênaltis para determinar o vencedor. Ahmed Al Barwani, advogado e membro do parlamento de Omã, apresentou ao camisa 10 da seleção e sete vezes vencedor da Bola de Ouro, uma oferta que espera que a famosa peça permaneça no Oriente Médio.

Al Barwani disse em um post no Twitter: "Do Sultanato de Omã, parabenizo você por vencer a Copa do Mundo Qatar 2022… o bisht árabe, um símbolo de cavalheirismo e sabedoria. Estou oferecendo a você $ 1 milhão em troca desse bisht".

Al Barwani acrescentou ao The National sobre o bisht, que foi apresentado a Messi pelo Sheikh Tamim, o Emir do Qatar, antes da Argentina brindar sua primeira vitória na Copa do Mundo desde 1986: “eu estava no estádio assistindo aquele momento ao vivo quando o Emir do Qatar deu o bisht a Messi. Este momento disse ao mundo que está aqui, e esta é a nossa cultura, por favor, conheça-a bem. Este torneio foi motivo de orgulho e destacou fatos importantes sobre como não nos esquecemos da Palestina e que os árabes são um e unidos.".

O bisht – que é um longo manto usado em ocasiões especiais ou durante as comemorações no Oriente Médio – não voltaria a ser usado se Messi concordasse em se desfazer dele, como Al Barwani disse: "será exibido para comemorar aquele momento de orgulho, e para nos ajudar a revivê-lo, e também para nos lembrar que podemos fazer qualquer coisa".