Quarto de Messi no Qatar será transformado em museu

A Universidade do Qatar anunciou que o quarto de hotel do capitão argentino será liberado para visitações

A Universidade do Qatar anunciou, nesta última terça-feira, que vai transformar o quarto onde o atacante Lionel Messi ficou hospedado durante a disputa da Copa do Mundo 2022, que teve a Argentina como campeã, como "museu".

A agência de notícias estatal do Qatar, QNA, publicou nas redes sociais que o quarto do jogador não receberá mais hóspedes. Em vez disso, foram revelados planos para transformar a área em um minimuseu, com os pertences da estrela do Paris Saint-Germain mantidos para outros alunos e visitantes conhecerem.

"O quarto do jogador da seleção argentina Lionel Messi permanecerá inalterado e permanecerá disponível apenas para visitantes e não para residência", disse Hitmi al Hitmi, diretor de comunicações e relações públicas da Universidade do Qatar, ao jornal local, Al Sharq.

"Os pertences de Messi serão um legado para estudantes e gerações futuras e uma testemunha das grandes conquistas que Messi alcançou durante a Copa do Mundo", afirmou o diretor.

Além de contar com dormitórios para alunos, a universidade possui campos, ginásios e piscinas, além de um estádio para treinamento. Aliás, este foi um dos motivos para que a seleção argentina utilizasse o local em vez de outras opções oferecidas no Qatar.

A vitória da Argentina, contra a França, coroou o país com sua terceira Copa do Mundo e a primeira de Messi em sua carreira. As comemorações dessa conquista foram reconhecidas pelo técnico do PSG, Christophe Galtier, que revelou que o jogador de 35 anos não voltará à ação pelo PSG até janeiro.