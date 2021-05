Messi pode ter feito despedida do Camp Nou em tropeço que acabou com chance de taça

O craque foi responsável direto por trinta gols da equipe no campeonato espanhol

O Barcelona deu adeus às chances de título do Campeonato Espanhol neste domingo (16), após a derrota para o Celta de Vigo, no Camp Nou. Mas esse último jogo pode não ter sido só a partida final da equipe em seus dominios em LaLiga, mas o de Lionel Messi em casa também, já que seu contrato com a equipe espanhola termina no fim de junho.

Ainda sem um futuro definido, o camisa 10 foi responsável por trinta gols na competição. Quando perguntado, o treinador do Barcelona Koeman disse que continua sendo o melhor jogador do mundo: “Continua sendo o melhor jogador do Mundo. Ele também mostrou hoje que é impossível jogar sem Messi, ele marcou 30 gols e deu muitos pontos a esta equipe, e por muitos anos. ”

“Minha continuidade? Essa questão não é para mim. Hoje (16) Messi mostrou sua eficácia, o que é muito importante e espero que este não tenha sido seu último jogo no Camp Nou”, disse ele”.

A diretoria do Barça segue na expectativa pela renovação de contrato do craque, que já recebeu sondagens de clubes como o PSG e o Manchester City. O jogador segue despistando sobre seu futuro que deve ser resolvido até junho.

O Barcelona volta a campo por La Liga no próximo sábado (22), pela última rodada de LaLiga contra o Eibar.