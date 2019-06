Messi: "Nos deram outra vida e temos que aproveitar"

Camisa 10 pede atenção total ao confronto contra a Venezuela pelas quartas de final: "não podemos cometer erros"

A tirou um "piano das costas" ao vencer o Qatar por 2 a 0, em Alegre, na tarde deste domingo (23) e avançar às quartas de final da na segunda colocação do grupo B, com 4 pontos.

E, mais uma vez, Lionel Messi não fugiu da imprensa após o apito final. Diferentemente dos outros jogos, o capitão hermano avisou que agora uma outra história será escrita.

"Agora começa outra Copa. Pela maneira como chegamos, nos deram outra vida e temos que aproveitá-la", disse em entrevista na zona mista.

"Precisávamos de um jogo assim, uma vitória para agarrar confiança e tranquilidade. Quando nos acomodamos um pouco e íamos todos, roubávamos. Assim veio o gol. Tínhamos a obrigação de ganhar para passar, tinha o medo de que nos fizessem um gol e tudo se complicasse. Mas, além disso, creio que fizemos um bom jogo", analisou Messi.



(Foto: Getty Images)

O camisa 10 destacou a atitude argentina em campo diante de uma situação complicada na tabela. "Fico com a atitude, as ganas de buscar o jogo. Sabíamos o que nós jogávamos. É difícil jogar bem nestes momentos, mas por momentos conseguimos. Criamos situações e não sofremos muito contra um equipe que complicou as coisas para e . Qatar é um time que joga muito bem se deixar e a nós praticamente não gerou oportunidades", afirmou.

O adversário da Argentina nas quartas de final já está definido: é a , em partida que será disputada na sexta-feira, às 16h (de Brasília), no Maracanã. E Messi pediu atenção total para a fase eliminatória.

"Agora começa o tudo ou nada e não podemos cometer erros. Na medida que os jogos passam, o time tem que ir crescendo. Tem que buscar o equilíbrio, nós gostamos de jogar com muita gente para atacar porque queremos buscar os jogos sempre", concluiu.